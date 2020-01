Plastiche e amianto: discariche a cielo aperto in Mar Grande e in Mar Piccolo. La denuncia dell'attivista e nostro collaboratore Luciano Manna: "Nei prossimi giorni le immagini documentali saranno depositate presso la Procura della Repubblica di Taranto. - spiega-Denunciano la disastrosa situazione del Mar Piccolo nonostante le opere del commissario straordinario Corbelli e una discarica di rifiuti, amianto compreso, che le mareggiate hanno scoperto in zona marechiaro, proprio nella zona identificata dall'amministrazione per il parco Mar Grande".